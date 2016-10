Ein Mobilfunkanbieter ärgert MoneyBoy mit einer Neuaufnahme des Hits "Choices". Am Mikro: Buddy Buxbaum, früher bei Deichkind.

In der Hood (jim) - Eigentlich hatte Mobilfunkanbieter Vodafone immer ein gutes Händchen bei seiner Wahl zur Werbespot-Single: da waren u.a. schon Empire Of The Suns "We Are The People", Troye Sivans "Youth" oder Woodkids "Run Boy Run" zu hören.

Der neueste Coup von Vodafone, bei dem Ex-Deichkind-Mitglied Buddy Buxbaum MoneyBoys Hit "Choices" covert, ist vor allem frech. Die Rhymes fallen zwar nicht so lustig aus wie bei YSL, dafür hat man den Österreicher bei der Abklärung der Rechte einfach mal übergangen.

YSL Beezy is not amused

Vodafone coverte den Song, ohne den Österreicher gefragt zu haben, was MoneyBoy zu bösen Comments auf Twitter anspornte: "haha yo Vodafone, nie auf die Idee gekommen mich zu kontaktieren? oder hat das nichts mit mir zu tun?"

Mit MoneyBoy hat die ganze Aktion durchaus etwas zu tun, allein schon weil dieser den Song im deutschen Sprachraum bekannt gemacht hat. Die Rechte an "Choices" allerdings besaß nach wie vor E-40, und die soll Vodafone sich Medienberichten zufolge vorab gesichert haben

"Choices" von MoneyBoy:

Das Original "Choices" von E-40: