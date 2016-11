Dazu gibt Why SL Know Plug brandheiße Infos bezüglich seines kommenden Albums "Alles Ist Designer".

Wien (jim) - Why SL Know Plug aka MoneyBoy liebt den Trap! Das hört man auch im neuesten Output "Trap Phone Ringin". Im dazugehörigen Video turnt er mit Hustensaft Jüngling und Medikamenten Manfred durch die Nacht und sippt am Champagner.

Gewohnt unsauber rappt sich YSL durch den Song, und Husti Boi sorgt für einen erstaunlichen Part: "Komm' auf einem Motorrad / fick 30 Bitches im Monat / ... / und wenn es keine Suite gibt / kann es sein, dass ich das ganze Hotel miet'".

Beezy schmiss auch gleich die wichtigsten Infos über seinen anstehenden Release dazu: "Alles Ist Designer" erscheint am 24. November und die Tracklist liest sich wie folgt - "Trap Phone Ringin" hats dabei nicht aufs Album geschafft, genauso wenig findet sich der Vorgänger "Trap House Macht Die Numbers":