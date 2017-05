Mogwai sind zurück, und kündigen ihr neues Werk "Every Country's Sun" an. Im Gepäck haben sie außerdem eine neue Single.

Glasgow (luc) - Die schottische Postrock-Band veröffentlicht am 1. September ihr neues und mittlerweile neuntes Album "Every Country's Sun", den Nachfolger der 2014er-LP "Rave Tapes".

Schon jetzt kann man den ersten Track daraus hören. "Coolverine" kommt als treibender Instrumental-Track daher, ein bisschen Geduld ist allerdings schon erforderlich: Fast sechseinhalb Minuten dauert der Song, und entfaltet sein volles Potenzial erst gegen Ende. Dafür aber richtig.

Im letzten Jahr kollaborierten Mogwai mit Nine Inch Nails-Frontmann Trent Reznor für die Musik zu Leonardo DiCaprios Film "Before The Flood". Außerdem veröffentlichten sie für eine Dokumentation, das Soundtrack-Album "Atomic".

Die Trackliste zu "Every Country's Sun":

1 Coolverine

2 Party In The Dark

3 Brain Sweeties

4 Crossing The Road Material

5 aka 47

6 20 Size

7 1000 Foot Face

8 Don’t Believe The Fife

9 Battered At The Scramble

10 Old Poisons

11 Every Country’s Sun