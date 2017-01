Seiner immer wieder geäußerten Kritik an Donald Trump fügt Moby nun noch einen visuellen Kommentar zu dessen Amtseinführung an.

New York (pabi) - Moby hatte sich schon im Wahlkampf mehrmals als Donald Trump gegenüber äußerst kritisch eingestellt gezeigt. Nun veröffentlicht er passend zur Amtseinführung des neuen US-Präsidenten das Video zu "Erupt And Matter". Der Song entstammt dem Album "These Systems Are Failing".

Bilder von Rechtspopulisten und Diktatoren, darunter Trump, Bashar al-Assad, Boris Johnson, Frauke Petry und Kim Jong-Un, stehen im Kontrast zu Demonstranten und Polizeiaufmärschen. Auch die Lyrics des Tracks lassen sich als Kommentar auf politisch ungewisse Zeiten verstehen:

"We believed your words, but now we see / You just don't mean a thing to me / Your power reign was sick and wrong / Your time is gone, your time is gone."