Moby kündigt ein neues Album an und veröffentlicht ein Cover als Appetizer.

New York (leah) - Das bekannte Spiritual "Like A Motherless Child" ist die erste neue Veröffentlichung des New Yorkers Moby, auf dem ihn Soul-Sängerin Raquel Rodriguez begleitet. Der Song beschreibt die Leere, die einen befällt, wenn man von geliebten Personen getrennt oder einer höheren Macht ausgeliefert ist. Das Lied wird seit den Tagen der Sklavenhaltung in Amerika von Generation zu Generation weitergetragen. Unter den zahlreichen Interpreten, die es schon aufgenommen haben, sind Eric Clapton, Mahalia Jackson und Van Morrison.

Der Trip-Hop-Song ist der Appetizer für Mobys neues Album "Everything Was Beautiful, And Nothing Hurt", das am 2. März erscheint. Auf der Platte setzt er sich mit Spiritualität, Individualität und der Zerbrochenheit des Menschen auseinander. Dabei soll er laut Presseinfo zu seinen Orchester-, Soul- und Trip-Hop-Wurzeln zurückkehren.

Tracklist: