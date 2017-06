"More Fast Songs About The Apocalypse" heißt Mobys zweite Kollaboration mit dem Void Pacific Choir - und geht für umme raus.

New York (luc) - Nach "These Systems Are Failing", das im Herbst letzten Jahres erschien, veröffentlicht Moby das zweite Projekt mit dem Void Pacific Choir: "More Fast Songs About The Apocalypse" kommt überraschend als Gratis-Download daher und ist sein mittlerweile 14. Studio-Album.

Der DJ und Produzent führt auch mit seinem neuesten Release konsequent die Kritik an Trump weiter. So kündigte er die Platte mit einer mysteriösen Pressemitteilung an. Diese kam scheinbar 'vom Schreibtisch von John Miller' - der berühmt berüchtigte fiktive Pressesprecher, den Trump in den Achtzigern erfand, um mit Journalisten zu sprechen.

Obacht: Fake!

In der Fake-Pressemitteilung heißt es: "the moby artist, who is old and sad, is putting out albums number 2 with the void pacific choirs - apparently 'MORE FAST SONGS ABOUT THE APOCALYPSE.'"

Weiterhin beschreibt der fiktive Pressesprecher Mobys aktuellste Veröffentlichungen wie folgt: "the first album they released is very noisy ... as is this second album, just see the title, pretty clear. but it's like they hate america and think it's NOT GREAT AGAIN. so, don't listen to this as i won’t be listening, even though they are giving it away for free! idiots!"

In der Vergangenheit fragte die Trump-Administration Moby an, ob er denn nicht bei der Amtseinführung des Präsidenten auflegen wolle. Das lehnte der Künstler wie zu erwarten natürlich ab.