Moby übt harsche Kritik an der Gesellschaft in seinem bezaubernden Zeichentrick-Video zur Single "Are You Lost In The World Like Me?".

Verrückte Welt (jim) - Der ewige Electronica-Meister Moby hat ein neues Projekt: "Moby & The Void Pacific Choir". Letzte Woche erschien das erste Album "These Systems Are Failing", doch vor allem das Video zur Single "Are You Lost In The World Like Me?" hat es in sich: Im bezaubernden schwarz-weißen Zeichentrickstil der 30er Jahre übt der US-Amerikaner Kritik an der Gesellschaft sowie geltenden Systemen und prangert u.a. den Smartphone-Wahn, Massentierhaltung und Umweltzerstörung an. Der Track selbst dröhnt mit Eurodance-Beats und schiefen Synthies ziemlich unschön aus den Boxen.

Die Animationen gehen zurück auf den Illustrator Steve Cutts, der die Themen des Clips erklärt: "Für mich zeigt dieses Video unsere zunehmende Abhängigkeit von Technologie und es zeigt die menschliche Interaktion von heute, oder vielmehr das Fehlen. Das Video konzentriert darauf, wie uns Technik verändert – wie wir de-sensibilisiert wurden."