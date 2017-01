Jetzt auch auf dem Trap-Trip: Seit ihrem Comeback im letzten Jahr veröffentlicht Missy die inzwischen dritte Single.

Portsmouth (pabi) - Nach ihrem Comeback 2016 mit Pharrell Williams und "WTF (Where They From)" und der zum Super Bowl veröffentlichten Single "Pep Rally", läutet Missy Elliott das neue Jahr mit dem Track "I'm Better" samt Lamb-Feature ein. Für den Clip nahm Missy selbst neben Dave Meyers auf dem Regiestuhl Platz: