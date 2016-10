Die US-Skandalnudel ist nach einem Interview mal wieder in den Schlagzeilen.

USA (jim) - Skandalnudel Miley Cyrus sorgt wieder für Headlines - und die könnten unterschiedlicher und provokanter kaum sein: In einem Interview mit dem Magazin Variety sprach sie über Drogen, ihre sexuelle Vorlieben sowie ihre Unterstützung für Woody Allen.

Weed kommt vor Walmart

So führte ihre Vorliebefür Marihuana jüngst zu Problemen. Cyrus hatte vertraglich vereinbart, ihre Modekollektion via Walmart zu verkaufen. Die Warenhauskette drängte aber zu einer Entscheidung: "Ich hatte eine Modekollektion bei Walmart und wurde rausgeschmissen, weil sie gesagt haben, ich müsse mich zwischen Gras und Walmart entscheiden. Und Sie sehen, was ich gemacht habe – ich wählte das Gras." Mangelnde Konsequenz kann man der 23-Jährigen nicht vorwerfen.

Outing als pansexuell

Zudem sprach Miley Cyrus Tacheles bezüglich ihrer sexuellen Vorlieben und outete sich als pansexuell - keine Vorlieben hinsichtlich des Geschlechts bei der Partnerwahl. In ihrem Leben habe sie ihr Geschlecht sowie ihre Sexualität anfangs nie richtig verstanden.

Jetzt sei sie sich aber im Klaren darüber und finde den Begriff Bisexualität unpassend: "Ich habe das Wort schon immer gehasst, weil es mich in eine bestimmte Schublade steckt". Bei einer LGBT-Einrichtung (LGBT für lesbian, gay, bisexual und transgender) habe sie dann eine Person getroffen, die völlige Geschlechtsneutralität ausstrahlte. Weder männlich noch weiblich und doch mit beiden Attributen. Das habe sie zum Nachdenken angeregt.

Unterstützung für Woody Allen

Auch Woody Allen und die Missbrauchsdebatte um seine adoptierte Tochter Dylan Farrow waren im Interview Thema. Miley ist an Allens Seite in der Amazon-Serie "Crisis In Six Scenes" zu sehen. Farrows Bruder Ronan kritisierte sowohl Amazon als auch die vielen Schauspieler, die seit Jahrzehnten in Allens Filmen mitwirken. Dylan bereite dies große Probleme, und sie sei sehr verletzt, wenn von ihr geliebte Stars wie Miley Cyrus mit ihm arbeiten würden.

Cyrus sprang Allen gleichwohl zur Seite: "Ich habe ein ähnliches Leben wie Woody. Ich lebe ein Leben in der Öffentlichkeit. Bis ich jemanden und seine Geschichte kennenlerne, urteile ich über niemanden. Als ich Woody mit seiner Familie gesehen habe, sah ich ihn nie anders als eine unglaubliche Person und einen tollen Vater".