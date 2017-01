Die Boxlegende droppt im Vorfeld des anstehenden Boxkampfs zwischen Chris Brown und Soulja Boy ein wahres Meisterwerk.

Brooklyn (pabi) - Nachdem Chris Brown und Soulja Boy ihren Beef um Rihanna bereits über Social Media breit getreten hatten, soll der Streit nun im März im Boxring ausgetragen werden. Aber kein Beef ohne Disstrack.

Soulja Boy hat vor kurzem mit "Hit The Draco" vorgelegt.

Nun antwortet Chris Browns Boxtrainer Mike Tyson mit "If You Show Up". Das Video zum Track, in dem weder Mike Tyson noch Chris Brown zu sehen sind, lässt einen allerdings etwas ratlos zurück. Ist das gewollte Trash-Ästhetik oder einfach nur Unfähigkeit? Jedenfalls wird es Zeit, dass sich die beiden im Ring das Hirn rauskloppen, um der ganzen Lächerlichkeit ein Ende zu setzen.