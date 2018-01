Der deutsche Justin Bieber in seinem gewohnten klanglichen Umfeld.

Offenburg (leah) - Teenie-Schwarm Mike Singer veröffentlicht die Single zum gleichnamigen Album "Deja Vu". In der eingängigen Hook erzählt Singer stolz davon, dass ihn der Neid anderer nicht interessiert, er der gleiche bleibt und sein Star-Leben genießt.

Wenn wir im Video etwas anderes sehen als Mike und Skyline, sind es Tänzer und Tänzerinnen. Am Ende des Clips spielt der 17-Jährige gemeinsam mit einem Polizisten eine kurze Szene, in der Mike von dem Beamten an den Zaun gedrückt und zurecht gewiesen wird.

Singers zweites Studioalbum "Deja Vu" erscheint am 19. Januar.