Die Atlanta-Jungs stellen, umgeben von Blumen, einen Track aus ihrem neuen Album "Culture II" vor.

Manhatten (leah) - Heute erscheint "Culture 2", gestern Abend waren Migos bei Nachtshow-Host Jimmy Fallon zu Gast. Das Atlanta-Trio performte dort die neue Single "Stir Fry", leider ohne den Produzenten Pharrell Williams. Während ihrem Auftritt umgibt Quavo, Offset und Takeoff eine Wand aus Blumen und, angelehnt an ihr Album, in der Mitte eine Lücke in der Form einer römische Zwei.

Auch vor dem Release von Culture" traten Migos bereits in seiner Show auf. Zum Song "Bad & Boujee" verkleideten sich Migos gemeinsam mit The Roots und Jimmy Fallon als Büro-Arbeiter mit Hemd und Krawatte.