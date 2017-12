Migos, Marshmello, Maschinengewehre und Mädels.

Atlanta (leah) - Auf "Bright: The Album", dem Soundtrack zum Netflix-Film "Bright", veröffentlichen Migos und Marshmello ihren neuen Song "Danger". Und wiederum funktioniert ihr musikalisches Zusammenspiel: Das Trio flowt wie gewohnt auf einen passend abgehackten Beat. "Danger" besitzt Ohrwurm-Potential und verführt einen zum Mitnicken.

Das Video zeigt einen Nachtclub, in dem sich die Jungs von Migos an Frauen und Alkohol bedienen, während Will Smith und seine "Bright"-Crew mit Maschinengewehren durch den Club feuern.

Die Filmmusik zu "Bright" stammt von den Machern des "Suicide Squad"-Soundtracks, und die Gäste können sich sehen lassen: Meek Mill, Snoop Dogg, Camila Cabello, Ty Dolla $ign und Future, Lil Uzi Vert, A$AP Rocky und Neil Young, sowie alt-J, Portugal. The Man, Bastille, und Machine Gun Kelly sind unter anderem dabei.