Trotz Stones-Tour nimmt Mick Jagger zwei neue Songs auf. Mit dabei: Grime-Star Skepta sowie Kevin Parker von Tame Impala.

Konstanz (mis) - Lernen von den Jungen: Im Stile populärer Künstler wie Beyoncé und Radiohead hat auch Altmeister Mick Jagger über Nacht neue Musik veröffentlicht. Es handelt sich zwar nicht um ein komplettes Album, aber inmitten der für einen 74-Jährigen stressigen Welttournee mit den Rolling Stones muten bereits zwei neue Songs mehr als überraschend an.

Einen Tag nach Jaggers Geburtstag sind "Gotta Get A Grip" und "England Lost" im Stream und als Download erhältlich. Beide Songs erhielten auch ein Video und existieren in verschiedenen Versionen, die auf der digitalen EP "Reimagined" zu hören sind. Darunter befinden sich Versionen von Kevin Parker (Tame Impala) und Seeb sowie ein Skepta-Feature.

Jagger ist spürbar in Form: "England Lost" klingt wie einer dieser giftigen Bluesrocker, die er in den 90er Jahren in guten Momenten zustande brachte. "Gotta Get A Grip" nimmt dagegen den Drive raus und gefällt als Reggae-angehauchter Slow-Rocker. In beiden Songs thematisiert Jagger das aktuelle politische Weltgeschehen. In "Gotta Get A Grip" singt er : "Immigrants are pouring in / refugees under your skin / Keep 'em under, keep 'em out / Intellectuals, shut your mouth." Im Video spielt "Girls"-Schauspielerin Jemima Kirke mit.

"England Lost" sollte sich um ein verlorenes Fußballspiel der englischen Mannschaft drehen, entwickelte sich dann aber weiter, so Jagger: "Es geht um das Gefühl, dass wir uns in einem schwierigen Moment unserer Geschichte befinden. Es geht um die Unbegreiflichkeit, an diesen Punkt gelangt zu sein und die gefühlte Unsicherheit. So habe ich auch empfunden, als ich den Song schrieb. Obwohl er eine Portion Humor mitbringt, denn ich mag nichts, das zu offensichtlich ist, beschreibt er auch einen gewissen Zustand der Verletzlichkeit, in dem wir uns als Land gerade befinden."

Zur überraschend schnellen Veröffentlichung der Songs inmmitten der Stones-Tournee äußerte er sich ebenfalls: "Es ist erfrischend in einem anderen Stil kreativ zu werden und ich fühle mich zurückversetzt in eine Zeit, in der man freier und lockerer sein konnte, indem man Musik aus dem Stehgreif aufgenommen hat und sie direkt veröffentlichte."

Rolling Stones - "No Filter European Tour 2017":

09.09.2017 Hamburg, Stadtpark

12.09.2017 München, Olympiastadion

09.10.2017 Düsseldorf, Esprit Arena