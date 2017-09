Am 29. September erscheint wieder eine Platte des verstorbenen King Of Pop. Neue Lieder finden sich darauf nicht.

Los Angeles (sab) - Acht Jahre nach Michael Jacksons Tod erscheint am 29. September das Album "Scream". Es birgt laut dem offiziellen Twitter-Account des verstorbenen Sängers eine Compilation seiner 13 "elektrisierendsten und tanzbarsten" Songs.

Ein Blick in die Tracklist zeigt Songs wie "Thriller" und "Dirty Diana". Neu ist lediglich das "Blood On The Dancefloor X Dangerous"-Mash-up von The White Panda.

Michael Jackson starb am 25. Juni 2009 in Los Angeles. Jackson war in den 70er Jahren Teil der Jackson 5 und veröffentlichte 1982 das Soloalbum "Thriller", das ihn zum weltweit kommerziell erfolgreichsten Popstar der 80er Jahre machte.