Nachdem das KMN Gang-Mitglied am Dienstag angefahren und zusammengeschlagen wurde, fällt das geplante Konzert in Dortmund nun aus.

Dortmund (ana) - "So ist das auf der Straße, manchmal teilt man aus und manchmal steckt man ein", schreibt Miami Yacine auf seiner Facebook-Seite. Das Mitglied der KMN Gang wurde am Dienstag von Unbekannten auf offener Straße angefahren und überfallen. Wie er selbst sagt, solle ihn die brutale Aktion davon abhalten, heute Abend in seiner Heimatstadt Dortmund ein Konzert zu spielen. Wie es aussieht: mit Erfolg.

Unerfüllbare Auflagen

"Jetzt erst recht", dachte sich der "Kokaina"-Rapper daraufhin zwar und versuchte durchzusetzen, die Show trotzdem stattfinden zu lassen. Wie er jedoch auf Facebook schreibt, habe ihm die Stadt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nachdem ein anonymer Hinweis bei der Polizei in Dortmund eingegangen sei, dem zufolge das Konzert gestürmt werden solle, erlegte die Stadt unerfüllbar hohe Sicherheitsmaßnamen auf. Die Veranstaltung wurde abgesagt. Jedoch will Miami Yacine sich nicht klein beigeben und stattdessen ein Fantreffen veranstalten.