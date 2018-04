Hitlergruß kostet Watain-Gitarrist den Job. Ghost teasern Papa Emeritus IV. Itchy-Gewinnspiel. Heaven Shall Burn dissen Crematory etc.

April, April (mab) - So mancher – besonders aus etwas schwärzeren Gefilden des Metal stammend – hat sich vermutlich diebisch gefreut, dass der christliche Feiertag der Auferstehung Jesu heuer ausgerechnet auf den Feiertag der schlechten Witze fiel. Ich hoffe, ihr habt eure Lamb Of God- und Resurrection-Playlists extralaut gehört. 2019 fällt Ostern übrigens auf den 21. April, mögliche Erscheinungen schiebt ihr dann am besten auf die Nachwirkungen der Weed-Eskalation tags zuvor, 420 und so...

Stone The Crow

Was sonst noch los war: