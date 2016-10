Ozzy in Not. Opeth machen die Helene. SOAD auf Tour. Korn schelten Sepultura. James Hetfield lobt Kvelertak. Norman Reedus spielt für Anthrax.

Gurando Rain (mab) - Ist euch schon mal aufgefallen, dass die japanische Originalstimme von One Pieces Zoro wie Nergal klingt? Vermutlich nicht. Hach ja, diese RTL II-Nachmittage damals, als Behemoth zwar schon fünf, sechs Alben veröffentlicht hatten, mir selbst Death Metal aber höchstens als 'fürchterliches Geschrei und Lärm' bekannt war, ich Smash-CDs kaufte und das einzige Nicht-Compilation-Album, das ich besaß, eine Nena-Best Of war ...

Gomu Gomu!