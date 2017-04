Vier Ghost-Mitglieder enthüllt. Korn mit neuem Bassisten. Yoko Ono vs. Cannibal Corpse. Sleep im Studio. 5 Fragen an The Picturebooks.

Satan's Purse (mab) - "Wenn plötzlich einer von uns mit irgendwelchen komischen Beats angekommen wäre, hätte es vielleicht Stress gegeben. Zitat Behemoth-Boss Nergal zu seinem Country-Effort Me And That Man. Fuck Nergal. Die richtig krassen Ex-Black Metaller machen genau das. Deswegen würde ich auch dringend empfehlen, die neue Ulver-Platte anzutesten: "The Assassination Of Julius Caesar".

Vielleicht sollte die jemand Kollege Schuh ins Osternest legen, damit er endlich über den jüngsten Depeche Mode-Output hinweg kommt. Aber da wir hier schließlich keine wöchentliche Synthie-Pop-Orgie feiern (wie Schuh), sondern ein Metal-Fest, reden wir nicht weiter über Ulver und Depeche Mode, sondern über Pig Destroyer.

Quiek, quiek!