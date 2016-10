Jonathan Davis macht 1 Witz, Silikon-Metal, Malbücher, die mögliche Murderdolls-Reunion etc.

Big City (mab) - Unser sweet, beloved Justin hat ein Black Metal-Album aufgenommen. Erst die Kumpelschaft mit Anthrax' Frankie Bello, dann das Manson-Shirt und jetzt DAS. Fehlen eigentlich nur noch Hip Hop-Patches im Metal-Look für die Jeanskutten-Wonderwall.

Gut, in Zeiten, in denen sogar Prog-Papst Steven Wilson "Purpose"-Shirts trägt, sollte eigentlich nichts mehr überraschen. Oder war am Ende doch alles nur eine Thomann-Commercial?

Perlen des guten Geschmacks.