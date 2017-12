Tom Morello über das neue Tool-Album. Corey Taylor über Star Wars 8. Geschenke für Metaller. Bon Jovi vs Judas Priest. 5 Fragen an Asking Alexandria.

Vorweihnacht (mab) - Nur noch gut eine Woche bis zum großen Sause und immer noch kein Geschenk? Ach wie gut, dass Metalbands immer mit ausgefallenen Merch-Ideen aufwarten. Heuer im Angebot: Duftkerzen, Kinderwägen, Sneaker. Und was natürlich immer geht: Ehrenrocker Tommy Wiseau in seiner Paraderolle als Johnny im Kult-Flop "The Room".

Oh, hi Mark!

Um seine außergewöhnliche Leistung zurück ins Gedächtnis zu rufen, hat ein findiges YouTube-Kollektiv aus Zitaten des Films unfassbar griffige Hooks geschmiedet.

Abkürzungen für Ungeduldige:

Metal-Charts 2017

Alle wichtigen Metal-Songs des Jahres 2017 hört ihr auf laut.fm/metal2017: