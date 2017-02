Tim Lambesis ist auf freiem Fuß - und heiratet. Doro singt mit Xavier Naidoo. Nile trennen sich von Dallas Toler-Wade. 5 Fragen an Zeal & Ardor.

Straight from the pit (mab) - Eigentlich ist es bei der schieren Anzahl an Touren fast schon ein Wunder, dass on the road 'so wenig' passiert. Trotzdem ist es immer ein Schock, wenn man einigermaßen regelmäßig daran erinnert wird, dass auch Bandbusse verunglücken können. Der größte Referenzfall wird wohl (hoffentlich) immer Cliff Burton und Metallica bleiben. In den 2000ern erregten besonders die – teils tödlich endenden – Crashs von Decapitated, Baroness und The Ghost Inside in der Metalszene Aufmerksamkeit.

Am zweiten Februarwochenende 2017 nun hat es The Dillinger Escape Plan erwischt. Tödlich endete der sich zwischen Warschau und Krakau ereignete Unfall zwar zum Glück für keinen der Beteiligten. 13 Menschen mussten aber ins Krankenhaus eingeliefert werden und das zerstörte Equipment macht die laufende Abschiedstour erst mal obsolet (Wir berichteten ausführlich). Sind wir also froh, dass das "Farewell Dillinger Escape Plan" nicht noch in zweifachem Hinsicht Realität wurde. Schreit lieber:

Farewell Mona Lisa!