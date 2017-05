Wacken bekommt eine Bierpipeline. Wednesday 13 belästigt Joggerin. Helene Fischer beim Pokalfinale. 5 Fragen an Paradise Lost.

Berliner Olympiastadion (mab) - Wacken hat ne Bierpipeline, Arch Enemy und Leprous kündigen neue Alben an, Tom G. Warrior wettert gegen Celtic Frost-Zensur und Ghost planen Shows in Rammstein-Dimension. Das alles überstrahlende Thema im Rock- und Metalkosmos bleibt trotzdem der Tod Chris Cornells. Auch eine Woche später trudeln Tributes und Trauerstatements in Massen ein.

Teil dieser Welle, allerdings nicht bezogen auf den Soundgarden-Sänger, ist ein 17-minütiges Video, für das sich Mitglieder u.a. Megadeths, Overkills, Death Angels und Testaments zusammenfanden. Denn immerhin jährt sich dieser Tage auch der Tod des ehemaligen Megadeth-Trommlers Nick Menza.

Move on for Cryptic Writings.