Gene Simmons will die Pommesgabel patentieren, Wendy Dio hat was dagegen. FFDPs Ivan Moody soll 'sich ficken', Dying Fetus werden RICHTIG eklig.

Kummerkasten (mab) - Was ist nur los mit dieser Welt? Wer es vor ein paar Jahren schon Facepalm-tauglich fand, dass Taylor Swift sich Songzeilen à la "This sick beat" schützen ließ (ich z.B.), müsste sich nun wohl konsequenterweise den Kopf abreißen. Gene Simmons hat tatsächlich vor, des Metallers liebstes Handzeichen – \m/ – als Marke anzumelden. Währenddessen schlägt ein dänischer Prinz Lars Ulrich zum Ritter, Five Finger Death Punch zerfleischen sich munter selbst und der Mythos Ghost zerfällt und zerfällt und zerfällt (Papa Emeritus will sich demnächst öffentlich demaskieren).

Evil Invasion.

Ein Lichtstreif kommt ausgerechnet von Amerikas musikalischem Wutbürger No. 1: Ted Nugent. Der gelobt nämlich Besserung. Naja, so ein bisschen wenigstens. Er erklärte, dass seine Frau ihn überzeugt habe, die "hasserfüllte Rhetorik" sein zu lassen. Fortan will er seine Freunde nicht mehr dazu auffordern, Demokraten und Liberale aufzuschlitzen, sondern für ein friedliches, bürgerliches Zusammenleben einstehen. Gleichzeitig behauptete er allerdings, nie Gewalt angedroht zu haben, was nicht so ganz der Wahrheit entspricht. Mal sehen. Ganz ohne Schattenseiten freuen darf man sich jedenfalls über ein neues Akercocke-Album und frisches Leprous-Material. Außerdem war es eine super Woche für Gore-Fetischisten, aber zu all dem gleich mehr in den Slides.