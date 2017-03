Was ist Nu Metal? Amy Lee besingt die Khaleesi. Mastodon schicken Gevatter Tod in die Arbeitslosigkeit. Vier neue Videos von Ayreon.

Dreckwiege (mab) - Alle Monat wieder: Ein Pop-/Hip Hop-/C-Promi trägt ein Metal-Shirt und das Netz begrüßt Kommentare wie diesen hier von Daniel Raemar: "Dumbass fuckface poser dillhole go walk across a bunch of legos and fucking die u fucking sewer turd". Give it to him, Dan! Der Schuldige ist diesmal nicht Justin Bieber, auch nicht Lady Gaga und auch nicht Kim Kardashian. Sondern der Gatte Letzterer: Kanye West, der einen Cradle Of Filth-Pulli trug. Nichts besonderes und erst recht nicht, dass sich trotzdem die halbe (Netz-)Metalwelt anscheinend auf den trven Fuß getreten fühlt. Diesmal war sich allerdings auch die auf Textil verewigte Band selbst nicht zu schade, munter mit draufzuhauen. Immerhin wissen wir:

Yeezus is a cunt.

Oder?