150 gefälschte Tickets bei Metallica. Ein Abend mit Machine Head. Zakk Wylde auf Disney-Tribute-Album. 5 Fragen an Toundra.

München (mab) - Eine wichtige Woche für den Metal 2018: Gleich zwei der größten Releases dieses Jahres stehen an. Und in kaum einem Regal wird man wohl beide finden, musizieren Dimmu Borgir und Parkway Drive doch an unterschiedlichen Enden der Szenewurst. Gemeinsam haben die neuen Alben der beiden Bands, dass sie jeweilige Genrepuristen bzw. Altfans vor den Kopf stoßen werden.

Sieht man darüber hinweg, sind beide Platten ihr Geld aber definitiv wert. Vorausgesetzt natürlich, man hat noch Money Money Money übrig. Denn einerseits muss man schließlich für die mögliche ABBA-Tournee sparen und andererseits, fanden vergangene Woche zwei der größten und damit vielleicht auch teuersten Metal-Konzerte des Jahres statt.

Dazu jetzt fucking mehr.

Was sonst noch los war: