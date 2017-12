Dave Mustaine schießt gegen Metallica. Mastodon-Doku. 5 Fragen an The Grizzled Mighty.

Notaufnahme (mab) - Es heißt, wenn man ein Kind zu etwas bringen möchte, das es eigentlich nicht tun will, sollte man ihm einfach vorwerfen, nicht fähig zu sein, es zu tun. Dave Mustaine ist ein Musterbeispiel dafür, wie gut diese Maßnahme funktionieren kann. Schmeiß ihn aus deiner Band und schwupps schickt er sich im Trotz an, eine bessere Band zu gründen. Sag ihm, er hats nicht mehr drauf, und schwupps schiebt er sein stärkstes Album seit langem hinterher. Nenne ihn "Pussy", und er bringt sich in Lebensgefahr.

Alles für die Ehre.

Abkürzungen für Ungeduldige:

Metal-charts 2017

Alle wichtigen Metal-Songs des Jahres 2017 hört ihr auf laut.fm/metal2017:

widget