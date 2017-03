Wacken in Virtual Reality, DragonForce covern Death, Aufregung um Metallica-Tix und 5 Fragen an Ayreon.

Iron Throne (mab) - Oh Gott, jetzt ist es passiert: Ich finde den neuen Linkin Park-Song gut. Wenigstens beim Refrain hat das Schönhören Wirkung gezeigt. Chester Bennington enthüllte mittlerweile, dass die Band schon vor und während der "The Hunting Party"-Session "richtige" Pop-Songs geschrieben hat. Überraschung! Außerdem hätte er Lust auf Duette mit Katy Perry und Kelly Clarkson. Hell yeah! Wenigstens ist der Typ sich darüber im Klaren, dass er Pop macht, während gewisse Personen ihren Pop als Rettung der Heavy Metal-Welt verkaufen wollen. Aber wisst ihr was? Wenn es sie glücklich macht, dürfen sie das sogar. Zumal der neue Song gar nicht mal so mies ist, wie die ersten Online-Reaktionen darauf vermuten lassen. Ja, hat auch was mit Metal zu tun.

Um was es geht?

Come in and find out ...