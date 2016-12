Das Jahr 2016 hielt für den Metal allerhand bereit: Oli Sykes vs. Coldplay, einen Grammy für Ghost, Anal Trump und ein neues Metallica-Album.

Bieberbau (mab) - 2016 – ein Jahr voller Hass und Dunkelheit (und Trump). Floor Jansen findet Slayer scheiße, Dee Snider schmeißt Cannibal Corpse-Platten ungehört in den Müll. Kanye trägt Testament-Shirts, JB führt Metallica spazieren, designt gar selbst einen Manson-Lappen und die Kardashians handeln sowieso grundsätzlich verwerflich – wehe also, wenn auch sie zwischen Gucci und Prada schwermetallische Logo-Tees hängen. Aber schließlich gaben GQ und Co. den Modetrend des Sommers klar vor: Metalshirt. Idealerweise kombiniert mit 500-Euro-Schuhen, Designerhose und hippem Karohemd. Was sonst noch los war im Metal-Jahr 2016?

Come in and find out.