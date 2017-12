2017 im Metal: Metallica bei den Grammys düpiert. Marilyn Manson mutiert zur Witzfigur. Corey Taylor vs. Nickelback. Dreist, dreister, Gene Simmons.

Heaven Upside Down (mab) - Alle Jahre wieder erscheinen Hasstiraden auf die vergangenen zwölf Monate: Ist eh immer das aktuelle Kalenderjahr besonders beschissen. 2017 sowieso. Chris Cornell nahm es uns. Chester Bennington nahm es uns. Warrel Dane nahm es uns. Paul O'Neill nahm es uns. Black Sabbath nahm es uns. The Dillinger Escape Plan nahm es uns. HIM nahm es uns. Im Juli folgte auch noch die Schreckensnachricht, dass Rockmusik nun Umfragen zufolge nicht mehr das beliebteste Genre der Menschheit ist. Hip Hop und R&B beanspruchen nun die Krone für sich. Also, ja: Scheiße wars.

Verhältnismäßig viel Metal schaffte es aber auch in die Kinosäle. Nickelback bekamen ihre wohlverdiente Abreibung von einem großen Metal-Player. Zakk Wylde und Ozzy sind wieder vereint. Wacken bekam eine Bierpipeline. Dio ist auferstanden von den Toten. GWAR morden wieder vor sich hin. Und Sven Kabelitz erinnerte uns daran, dass die männerdominierte Sparte Metal vielleicht gar nicht so männerdominiert sein muss. So schlimm kann es also gar nicht gewesen sein, das Jahr.

2017 – the good, the bad and the ugly

Das Wichtigste kompakt:

Metal-Charts 2017

Alle wichtigen Metal-Songs des Jahres 2017 hört ihr auf laut.fm/metal2017: