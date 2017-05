15 neue SOAD-Songs. Hochzeit bei Mastodon und Black Sabbath. Randy Blythe zershoutet Johnny Cash. 5 Fragen an Avatarium.

Erstes Sommerloch (mab) - Sieht so aus, als hätte es der Sommer doch noch geschafft: Das Bandshirt klebt, die U-Bahn dampft angesichts entblößter Beinhaare noch ein bisschen mehr als sonst, und die Straßen sind in den kommendenn Monaten von zwei besonderen Spezies bevölkert: Diejenigen, die mit fest zusammengepressten Lippen die Hälfte ihres Gesichts mit schwarzen Sichtschutzfenstern bedecken, und den anderen, die ihr Dauergrinsen mit dem beständigen Schlappen eines Zehengitters begleiten - bevorzugt mit verspiegeltem Pilotenmodell.

Wie gut, dass man sich da (zumindest in der Theorie) auf eines der zahlreichen Festivals flüchten kann. Dort sollen sich zwar ab und an wilde Pikachus mit Umarmungsfimmel tummeln. Dafür wird jeder Flip-Flop-Versuch gerne erbarmungslos im Matsch erstickt. Alle Jahre wieder sorgen auch neue Verbote für Aufregung auf dem Acker. Während Wacken die Bierpipeline einführt, schieben andere Festivals jedweder Getränkemitnahme den Riegel vor.

Don't drink and festival!