Orphaned Land äußern sich ausführlich zum Israel-Boykott.

Verwaistes Land (mab) - Roger Waters und seine Haltung gegenüber Israel ist derzeit in aller Munde. Nick Cave sprach sich jüngst öffentlich gegen die knallharte Boykott-Politik des Pink Floyd-Manns aus, zuletzt kündigte ihm auch der deutsche öffentlich-rechtliche Rundfunk die Unterstützung auf – wegen Antisemitismusvorwürfen.

Grund genug für laut.de, Kobi Farhi, Sänger der israelischen Metalband Orphaned Land, zum Thema zu befragen. Er bezeichnet Waters als "Heuchler" und "Idiot". Israel sei bestimmt nicht sündenfrei, doch er wünsche sich, Waters würde sich nicht einzig auf sein Land konzentrieren, sondern auch auf andere schlimme Ereignisse in der Welt aufmerksam machen. Immerhin würden ihm die Leute zuhören.

"Mit seinen Aktionen trägt er kein Stück zum Frieden bei, sondern gewinnt einzig die Liebe von Extremisten. Wenn er Israel boykottiert, warum nicht auch die USA? Ich möchte mich eigentlich nicht auf diesen Boden begeben, doch in seinem Fall lassen sich antisemitische Anschuldigungen einfach nicht mehr vermeiden." Kobis ausführliches Statement zum Thema ...

