The Pit (mab) - Auch wenn die Tage glücklicherweise vorbei sind, in denen Frauen im Metal entweder als "Pleasure Slaves" für Manowar oder die nächste "Hottest Chicks in Metal"-Liste herhalten mussten, bleibt das Bild der Szene Testosteron geschwängert.

Auf der einen Seite die Drachentöter, auf der anderen die schnaubenden Rabauken und in der Ecke stehen Jungfrauen-Sacrificer, deren Motivation immerhin dem Hass gegen alles und jedes entspringt. Während frische Acts wie Myrkur, Vuur, Dool, Jinjer mit weiblicher Beteiligung und in unterschiedlichen Genres dieses Bild zurechtrücken, ist es vielleicht an der Zeit, auch auf männlicher Seite gegenzusteuern.

Wie das geht, zeigen Tribulation. Gender-Rollen durcheinanderzuwürfeln gerät bei den Schweden zur Tugend – auf Platte und besonders live. Derzeit touren sie mit Arch Enemy durch Europa.

