Rammstein vs Linkin Park. Metallica im Lounge-Jazz-Style. Dave Mustaine rankt seine Gitarristen. 5 Fragen an Pallbearer.

Throne Room (mab) - Genießt die wenigen Tage, die euch noch bleiben: Am 16. Juli startet die siebte Staffel "Game Of Thrones". Für Fans der Kategorie Nicht-Skywalker und Internet-Grauzonen-Vermeider bedeutet das: Das Versteckspiel vor Spoilern nimmt erneut seinen Lauf. Noch schlimmer triffts wohl die Gegner der HBO-Serie, die die täglichen Nachrichten aus Westeros schon bald verfluchen werden.

Auch im Metalsplitter werden wir darum wohl nicht herumkommen, immerhin absolvierte Mastodons Brent Hinds angeblich vor ein paar Monaten seine zweiten Cameo-Einlage und tritt in einer der neuen Episoden auf – mit gebrochenem Bein. Mal sehen, ob ers überlebt hat.

Valar morghulis.