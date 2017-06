Klima wird Metalthema. Serj Tankian reanimiert Ausdioslave. Meshuggah, Nails und Baroness brauchen neue Gitarristen. Fragen an Tankard.

Common senses (mab) - Okay, 'Klima wird zum Metalthema' triffts nicht so ganz. Das Klima sollte zum Thema weit über die Grenzen des Metals hinaus sein. Ist es ja irgendwie sowieso. Metaller merken die Konsequenzen spätestens, wenn Holy Wacken Land unter Wasser steht. Plakativ ausgedrückt. Jedenfalls hätten die Prophets Of Rage und Michael Moore ihr Video zu "Unfuck The World" kaum besser timen können als kurz bevor bekannt wurde, dass Mr Orange wieder große Kacka macht.

Ein wenig überschattet vom Wetterumschwung: Staatsoberhaupt No. 1 hat sich auch in die Musikszene eingemischt. Auf das Manchester-Attentat reagierte es mehr oder weniger mit einem indirekten Aufruf zur Massenpanik (danke fürs retweeten, Corey Taylor). So führt man Nationen. Und jetzt alle im Chor:

I Want You Back!

Ihr wisst schon, wer gemeint ist...