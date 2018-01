Poetry Slam mit Machine Head. Sanctuary touren ohne Warrel Dane. Marilyn Manson lässt die Hosen runter. 5 Fragen an Avatar.

Avatar Country (mab) - In polnischen Gerichtssälen dürfte sich Adam "Nergal" Darski mittlerweile gut auskennen. 2010 und 2012 musste sich der Behemoth- und Me And That Man-Chef bereits wegen Verletzung religiöser Gefühle verantworten und entkam einer Haftstrafe nur dank Verjährungsrecht. Jetzt zitiert ihn die Staatsanwaltschaft Danzig vor Gericht, weil er das polnische Wappen beleidigt bzw. entstellt haben soll. Corpus delicti ist vielleicht eines eurer Bandshirts.

O Father, O Satan, O Sun.

Auf dem schnellsten Weg zum Glück: