Gene Simmons der sexuellen Belästigung beschuldigt. Tim Lambesis bereut. Steel Panthers spezielle Weihnachtsgrüße. 5 Fragen an Erik Cohen.

Night Flight (mab) - Manche Dinge kommen unerwartet. Die Nachricht von Warrell Danes Ableben, kurz nachdem der letztwöchige Metalsplitter online gegangen war, gehört definitiv dazu. Die letzte Nevermore-Platte "Obsidian Conspiracy" war einer der sehr wenigen Blindkäufe meiner CD-Shop-Karriere – schickes Boxdesign sei Dank. Obwohl mich als angehender Gitarrist damals in erster Linie Jeff Loomis' Virtuosität begeisterte, blieb über die Zeit aber doch Warrel Danes Stimme als ziemliches Unikat in der Metal-Welt mehr hängen. Inzwischen ist Footage von seiner letzten offiziellen Performance aufgetaucht, außerdem lief eine Crowdfunding-Kampagne an, um das Begräbnis in der Heimat zu ermöglichen.

Ebenfalls unerwartet: As I Lay Dying-Sänger Tim Lambesis, der inzwischen seine Haftstrafe wegen versuchten Auftragsmordes verbüßt hat, hat sich in einem ausführlichen Statement erstmals seit seiner Verurteilung öffentlich geäußert.

Frohe Weihnachten...

