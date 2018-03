100 neue Songs von Devin Townsend. Tony Iommi will Rob Halford. 5 Fragen an Frank Carter.

Outer Space (mab) - Anal Cunt sind und waren ein Phänomen – nicht nur wegen des selten blöden und doch irgendwie stilprägenden Bandnamens. Seth Putnam ist tot, sein Vermächtnis floriert und kleine Cunt-Kinder flutschen nach und nach auf unsere Erde. Das Alpha-Baby ist zweifellos Anal Trump, aber im Grunde war es ja nur eine Frage der Zeit, bis auch Dave Mustaine seinen Dünnpfiff dazu gibt:

Vorhang auf für Mustainal Cunt!

Was sonst noch los war: