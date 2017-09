Tickets für Mayhem gewinnen, Mike Portnoy rappt. Metallica goes Marvel, 5 Fragen an Curse Of Lono - und eine Foto-Lovestory.

Angriff der Lederhosen (mab) - Was ein Wochenende! Wiesn in Bavaria, Reeperbahn Festival und Metal Dayz im hohen Norden, Wahl im ganzen Land. So oder so: Die neue Woche begann mit Nachwehen.

In den USA ploppte nach Anal Trump übrigens die nächste polit-person-motivierte Grindcore-Band aus dem Netz. Warum gibts sowas hierzulande nicht? Okay, Alexander Goreland klingt etwas umständlich, aber Lügenfresse wäre ein schöner Punk-Name, oder nicht?

Keep it trve.

Direktverbindungen für alle, die es nicht erwarten können: