Solar Eclipse of the Heart (mab) - Kaum ein Naturereignis ist so metal wie eine Sonnenfinsternis. Immerhin kleidet sich dann sogar das Taggestirn in unserer Lieblingsfarbe. So manche Band macht sich das zunutze und benennt ihr Album oder zumindest einen Song danach oder packen das Phänomen aufs Cover. Auf Anhieb fallen mir Der Weg Einer Freiheit ("Stellar"), Insomnium ("Shadows Of The Dying Sun") und Amorphis ("Eclipse") ein.

Wusstet ihr das einem alten Glauben nach eine Sonnenfinsternis immer dann entsteht, wenn Anningan, der Mondgott, seine Schwester Malina, die Sonnengöttin vergewaltigt? Weil Malina entsprechend Hass gegen Männer aller Art hegt, wagen sich diese bei einer Sonnenfinsternis nicht aus dem Haus. Nein, wir sind nicht bei "Game Of Thrones", sondern in der grönländischen Mythologie. Und nein, Leprous benannten ihr diese Woche erscheinendes Album "Malina" leider nicht nach dieser Geschichte. Obwohl das definitiv mehr Metal gewesen wäre, als es nach slawischen Himbeeren zu benennen...

Vielleicht ist es ganz gut, dass diese Mythologie nicht so viele Leute kennen, denn sonst hätte sich Ozzy Osbourne – gemeinem Wissenstand zufolge ein Mann – vielleicht nicht ins Freie gewagt, als der Mond mal wieder die Sonne (be)deckte. Und dann hätte der Fürst der Finsternis kein solch wunderschönes ...

Mondgeheul anstimmem können.

