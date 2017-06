Chaos bei Five Finger Death Punch. Slipknot kommen ins Kino. Neues Festival ohne Bands. 5 Fragen an Anathema.

Heaven on earth (mab) - Bisher war ich immer der Meinung, Storm Corrosion könne man in Sachen musikalischer Kollaboration und Genie-Versammlung kaum vom Thron werfen. Wie es aussieht, plant Opeth-Boss Mikael Åkerfeldt jedoch aktuell den Putsch – und zwar mit Devin Townsend. Allerdings ist das längst nicht alles, das Süppchen verfügt nämlich über noch mehr Zutaten ...

Geschmackvoller gehts nicht.