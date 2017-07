Ex-Testament-Bassist folgt Cliff Burton. Knotfest ohne Slipknot. Avenged Sevenfold covern Mr. Bungle. Black Sabbath kommen ins Kino. 5 Fragen an Rage.

Roskilde (mab) - Wind, Wasser, Women – so lässt sich das diesjährige Roskilde Festival grob zusammenfassen. Wegen diesen drei Dingen fiel letzte Woche zwar der Metalsplitter flach, dafür konnte euer werter Schreiberling inmitten all des dortigen Poptrubels mal wieder selbstgefällig feststellen, dass manche Metaller einfach die besten Liveshows abliefern (Cult Of Luna), andere aber auch zu routiniert auftreten (Anthrax). Und den Hype um Oathbreaker versteht er nach der Liveperformance noch weniger.

Jedenfalls gabs zusätzlich zum Hauptprogramm ein dreitägiges Newcomer-Spektakel, bei dem sich auch die ein oder andere junge (und schwedische) Metalband präsentierte.

Junges Blut braucht die Welt.

Wer abseits des Genrekosmos' Roskildes vielversprechendste Neulinge checken möchte, kann das in unserer Festivalreview tun. Mit dabei: Synthetische Apokalypse, ein Punkmädel mit Setlist am Bein und bläser-geiler Progressive Rock.