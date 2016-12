Carach Angren schenken christlichen Politikern einen Lutscher. Behemoth vs. Antifa. AnnenMayKantereit im Hardcore-Gewand. Sahg erzählen Schwedenwitze.

AmbaSSada (mab) - Einen ganzen Haufen Beschwerdemeldungen, Konzertverbotsgesuche and so on gibts heute. Von Nazis über Satanisten bis Waffenbefürworter ist alles mit dabei. Na, wenigstens müssen wir uns nicht auch noch über den Ausgang der Wahl in Österreich beschweren. Wobei 48% FPÖ nicht wirklich ein wünschenswertes Ergebnis darstellen. Nur war das ja so oder so zu erwarten. Leider fehlt ein wenig die Austria-Version Corey Taylors, der uns schöne Kommentare liefert. Helmuth und Drescher halten bislang noch die Füße still, immerhin The Sorrow rangen sich auf Facebook ein "Danke" ab. Kostete sie natürlich ein paar Likes. Nun ja, Trump liefert eh noch mehr als genug Stoff. Man könnte es natürlich auch wie Lars Ulrich halten und schlicht sagen:

Reden wir nicht drüber.

Fun Fact: Amadeus feierte am Tag nach der Wahl seinen 225. Todestag.