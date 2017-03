Rob Zombie in Marvel-Film. Justin Timberlake auf Ozzys Geburtstagsparty. 5 Fragen an Emmure. Parkway Drive-Shirts zu gewinnen.

Galaxy (mab) - Die Oscars gingen wieder über die Bühne - und schon wieder gab es keinen Metal bei der Gala. Stattdessen beklatschen die Anwesenden pflichtbewusst und wohl bereits leicht angetüdelt Justin Timberlakes Playback-Tanzshow. Hach, und trotzdem bleibt der Aufreger des Abends Trump. Äh pardon: ein verwechselter Umschlag. Doch fürchtet euch nicht, liebe Kutten-Jünger: Ein Metal-Sänger infiltriert das Marvel Cinematic Universe und Black Metal kommt ins Kino! Gut, bei Letzterem fehlt die Unterstützung einer zentralen Band, aber dennoch:

Der Wille zählt.

Und für die Ungeduldigen: Auf Seite 10 gibts was zu gewinnen.