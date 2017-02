Ghost-Penisse. Beyoncés Schwangerschaft. Brent Hinds machts alleine. Metallica brechen Gig ab, aber performen mit Lady Gaga. 5 Fragen an Dool.

Überall (mab) - Wo fangen wir diese Woche bloß an? Bandcamp tut Gutes, Kurt Ballou produziert Anti-Trump-Songs für lau, Black Sabbath haben ihre allerletzte(?) Show gespielt, der neue Nickelback-Song ist heavier als In Flames - aber alle reden nur über Beyoncé, die ihren Nachwuchs schon vor der Geburt eifrig zu vermarkten weiß.

Nein, ich glaube wir beginnen lieber mit dem Klerus. Zumal mir der isländische Indiefilm "Metalhead" kürzlich nicht nur verraten hat, dass man sich als Langhaariger von Landwirtschaftsgeräten fernhalten sollte, sondern auch, dass es Priester mit Iron Maiden-Tattoos gibt. Fun Fact: Im Cast findet sich auch The Vintage Caravans Óscar Logi. Nun aber stöhnen wir erst mal alle brav im Chor:

Oh Gott!