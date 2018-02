Rammstein im Theater. Marilyn Manson im Fokus von #metoo. Taake-Tour wegen Rassismus-Vorwürfen in Gefahr. 5 Fragen an Massendefekt.

Berlin (mab) - Um mit dem Kollegen Klug mithalten zu können, hätte ich wohl die bestuhlte Atmosphäre Steven Wilsons zugunsten der zeitgleich in Berlin aufspielenden Scooter sausen lassen sollen.

Tat ich freilich nicht, weshalb seit einigen Tagen "Heartattack In A Layby" in Dauerschleife durch meinen Schädel geistert, während Kollegen mir erzählen, wie "wicked" es doch ein paar Kilometer weiter zuging.

Ich bereue nichts. Außerdem kommen ja bald die Kastelruther Spatzen in die Hauptstadt, zugunsten derer man dann Orphaned Land ausfallen lassen könnte.

Etwas Kultur muss schließlich sein.

Let's get straight to the bone: