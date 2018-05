"The Pick Of Destiny 2" kommt. Pink-Metal, oder doch lieber Star Wars-Metal? Metallica covern A-ha. 5 Fragen an Sevendust.

Spree Valley (mab) - Frisch zurück aus "riff-filled land" a.k.a. Desertfest Berlin und dem dauertief gestimmten Gitarrendröhnen entkommen, ist meine Aufnahmefähigkeit für Riffs ehrlich gesagt noch leicht gehemmt.

Als hätten sie meine satanischen Gebete erhört, hielten sich die Szene vergangene Woche auch etwas zurück mit spannenden neuen Single-Releases. In einer weit, weit entfernten Galaxis jedoch gelten andere Gesetze ...

Das Imperium schlägt zurück.

Was sonst noch los war: