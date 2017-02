Tödlicher Unfall bei Avenged Sevenfold in Stuttgart. Marduk-Gig wegen Naziverdacht gegesagt. Peniswurm nach Cannibal-Corpse-Basser benannt.

Weichteil (mab) - Erinnert ihr euch noch daran, als Chester Bennington und Co. vor einiger Zeit ständig davon redeten, wie "heavy" doch das neue Linkin Park-Album werden würde? Nun, was die Herren damit wirklich meinten, enthüllten sie ja nun endlich.

Das Ergebnis fiel ... nun ja ... ernüchternd aus. Jedenfalls für diejenigen, die Rock oder gar metallische Strukturen erwartet hatten. Aber immerhin steht jetzt einer Tour mit Bring Me The Horizon nichts mehr im Wege.

Bringt zusammen, was zusammen gehört!

Passen nämlich echt gut zusammen, die beiden: