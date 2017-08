Dio auf Europa-Tour. Neues von Primus. Enter Shikari als Chorknaben. Eskimo Callboy gewinnt Bachelorette. Gene Simmons hat gekalbt. 5 Fragen an Elder.

Clouds of Sound (mab) - Fan-Fiction gab es diese Woche auf laut.de zu lesen: Was wäre wenn ... Frauen den Metal dominieren würden? Kollege Kabelitz ging der Frage nach und stellte ganz nebenbei noch 30 wichtige Vertreterinnen vor. Ja, so viele gibts und noch mehr. Auch Kreators Mille Petrozza war überzeugt und ließ es sich nicht nehmen, ein Vorwort zum Special zu schreiben. Wenn nicht ohnehin schon geschehen, solltet ihr also schleunigst die Lektüre nachholen: Die Frau in der Musik: Folge 7: Metal!

Auch im Metalsplitter treten diese Woche einige Damen auf. Vorher widmen wir uns aber noch einem weiteren Punkt auf der Agenda:

Mehr Hasen braucht der Metal!