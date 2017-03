Judas Priest sind nicht Metal. Serj Tankian arbeitet mit Chris Cornell. Mac Sabbath touren mit Ned Flanders-Band. Neues Bolt Thrower-Album?

Chef's Table (mab) - Heute gehts um Fast Food. Mac Sabbath haben nämlich große Neuigkeiten zu vermelden und eine besondere Happy Meal-Beilage aufbereitet. Um beim Thema zu bleiben, bietet sich an, was ich letzte Woche in Berlin entdeckt habe: Ein türkischer McDonald's-Klon, der innerlich die volle American Diner-Schiene abzieht. Steht also in etwa zu McDonald's wie Mac Sabbath zu Black Sabbath, denn das Wording ändert sich artig: Statt eines Bigmacs gibts McMagnus und McWraps werden zu McRapys.

Kein Scherz. Alles halal versteht sich. Diese Perle unter den Fast Food-Ketten (es ist sicher nur eine Frage der Zeit, bis sie zur Kette mutiert) nennt sich McDarwich's Crispy Dinner Station und verkauft seine WoW-Menüs in der Turmstraße und hat gegenüber McDonald's einen entscheidenden Vorteil: Pizza. Die Pommes sind auch okay. Genug der Schleichwerbung, kommen wir zu Albumankündigungen in aus dem Kontext gerissener Musikerinterviews.

I hear they got some tasty burgers.